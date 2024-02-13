تفاصيل حالة الطقس اليوم: دافئ نهارا مع رياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم بمحافظات الجمهورية، متوقعة استمرار في ارتفاع قيم درجات الحرارة والدفء خلال فترات النهار.

حالة الطقس اليوم

وأضافت «منار غانم» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أنَّه سيكون هناك نشاطًا في سرعات الرياح يتراوح بين 30 إلى 45 كيلومترًا في الساعة، وستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض طرق شمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية وبعض مناطق القاهرة الكبرى.

فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة

وتابعت أنَّ هناك استقرار في الحالة الجوية غدا، إذ ستبدأ قيم درجات الحرارة في الانخفاض من مساء اليوم في معظم المحافظات، مع وجود فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، خاصة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وستكون شدتها من المتوسطة إلى الغزيرة الرعدية، وستمتد إلى المناطق الداخلية للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنَّ ذروة التقلبات الجوية ستكون يوم الخميس حتى الجمعة، مضيفة إلى أن من يوم السبت، سيكون هناك تحسن طفيف في حالة الطقس.