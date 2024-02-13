حالة الطقس اليوم في المحافظات.. تحذير من أمطار رعدية واضطراب الملاحة

تشهد حالة الطقس في المحافظات اليوم، أجواءً معتدلة نسبيًا، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، تصبح شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية في بعض الأحيان على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات من منخفض جوي يضرب البلاد بدءًا من الأربعاء المقبل، يصاحبه موجة قوية من الأمطار الثلجية وانخفاض درجات الحرارة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس اليوم في مصر

وتتضمن حالة الطقس اليوم في مصر، أجواءً دافئة خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب البلاد، بينما تكون الأحوال الجوية مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية، فيما تنخفض درجات الحرارة بحلول المساء، ليسود طقس بارد خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار غزيرة ورعدية اليوم

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار اليوم، تتراوح شدتها بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، تمتد خلال الليل لتصل إلى مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار اليوم تكون خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من الصحراء الغربية، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

توقعات الرياح اليوم

وتشير توقعات الرياح اليوم، إلى نشاطها على مناطق من جنوب الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة، وسيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال البحر الأحمر، وأقاليم شمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أنّ يشهد البحر المتوسط، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تتراوح بين معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف ومترين.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 9.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13.