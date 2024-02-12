حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية وغزيرة تضرب 13 محافظة

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات، حالة الطقس غدًا، التي تشهد فرصا لسقوط أمطار بنسب متفاوتة، مع تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسط تحذيرات للمواطنين ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، نظرًا لوجود الأتربة العالقة، فيما تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسًا دافئًا نهارًا.

حالة الطقس في المحافظات غدًا

وأوضح بيان غرف العمليات المركزية في المحافظات، أن حالة الطقس غدًا ستكون مائلة إلى الدفء في محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على أنّ يكون مائلًا إلى البرودة في الوقت المتأخر من الليل والصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار غدًا، تشهد المحافظات سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية بنسبة 50%، في 13 محافظة وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء».

وتمتمد فرص سقوط الأمطار إلى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، الفيوم، أسيوط»، وتكون خفيفة إلى متوسطة تترواح من 40% إلى 20%، وتنشط الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والبحر الأحمر وشمال الصعيد وتمتمد إلى القاهرة الكبرى.

وتشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابات إذ يصل ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط إلى مترين ونصف وفي البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى مترين.

درجة الحرارة في القاهرة الكبرى

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات غداً جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.