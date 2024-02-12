محافظ القاهرة يوجه بتيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحال التجارية

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديري مراكز إصدار تراخيص المحال بتقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص، طبقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، تسهيلاً على المواطنين.

متابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال

وترأس محافظ القاهرة الاجتماع الدوري الذى يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، وجود متابعة مستمرة لعملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية، لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

منح التراخيص لـ316 نشاطا

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاط طبقًا للقانون، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وشدد «عبدالعال»، خلال الاجتماع، على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون، والذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة، بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.