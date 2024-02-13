«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارا.. وطقس بارد مساء «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مازال متأثرا بالكتل الهوائية الصحراوية التي ترتفع درجات حرارتها خلال فترة النهار بشكل كبير، واليوم تستمر قيم درجات الحرارة المرتفعة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بهذا التوقيت من العام، بحوالي من 3 لـ4 درجات بمعظم مناطق الجمهورية ما عدا المناطق الساحلية الشمالية الغربية.

الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 23 درجة مئوية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى والفضائية المصرية»، أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 23 درجة مئوية ويكون الطقس دافئا خلال فترات النهار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمناطق الجنوبية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون قيم درجات الحرارة بها أعلى وتكون الأجواء دافئة بشكل كبير عن المناطق الشمالية ولكن مع الغياب التام لأشعة الشمس والدخول بفترات الليل يكون هناك انخفاضا بقيم درجات الحرارة وتكون درجات الحرارة خلال فترات الليل بين 15 و16 درجة مئوية.

الطقس خلال فترات الليل طقس بارد وليس شديد البرودة

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترات الليل طقس بارد وليس شديد البرودة مثلما شهدنا الأيام الماضية، مشيرة لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتكون سرعة الرياح بين الـ30 كم/ساعة و45 كم/ساعة في معظم محافظات الجمهورية خصوصا السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والسواحل الشمالية الشرقية.