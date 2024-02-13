«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بداية من اليوم، ويتراوح الانخفاض في قيم الحرارة العظمي بين 5 إلى 7 درجات، في حين يصبح الفارق بين الحرارة العظمى والصغرى 11 حتى 13 درجة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ انخفاض درجات الحرارة اليوم يتراوح بين 2 حتى 3 درجات مقارنة بأمس، وتستمر الأجواء الشتوية الدفئة على معظم محفاظات الجمهورية بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما يسود طقس غائم بسبب تكاثر السحب الممطرة على عدد من المحافظات الساحلية وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي.

القاهرة 23 12

أكتوبر 24 10

بنها 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 23 11

كقر الشيخ 22 12

المنصورة 23 12

الزقازيق 23 11

شبين الكوم 22 12

طنطا 23 12

دمياط 22 13

بورسعيد 24 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 24 12

العريش 25 12

رفح 24 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 05

كاترين 19 02

الطور 25 11

طابا 24 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 11

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 20 09

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 13

سفاجا 27 12

مرسى علم 28 15

شلاتين 28 15

حلايب 24 16

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 23 10

بني سويف 23 11

المنيا 24 09

أسيوط 25 08

سوهاج 26 10

قنا 28 12

الأقصر 29 12

أسوان 29 13

الوادي الجديد 29 07

أبو سمبل 28 11