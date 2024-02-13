«الأرصاد»: أمطار على السواحل الشرقية تمتد إلى القاهرة ومدن القناة

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ الأجواء الدافئة ستستمر في حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والوجه البحري، وتشهد محافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد طقس مائل للدفء بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنَّه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، وذلك على مناطق ومدن متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وتمتد مع ساعات النهار الى المحافظات الساحلية الواقعة شمال الوجه البحري، ومع بداية ساعات المساء تمتد إلى مناطق من خليج العقبة وصولا الى محافظة جنوب سيناء.

أمطار على القاهرة ومدن القناة

وأضافت الأرصاد أنَّ موجة الأمطار ستمتد اليوم إلى المحافظات الواقعة جنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد ولكنها أمطار خفيفة ومتوسطة، ومن المتوقع أيضًا وفقًا لصور الأقمار الصناعية إلى مدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأكّدت استمرار نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا، على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج العقبة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومحافظات جنوب الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وصولا إلى شمال الصعيد.