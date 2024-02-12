«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية ليلة عيد الحب: ثلوج ورياح وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 14 فبراير -الذي يوافق ليلة عيد الحب- إلى الجمعة 16 فبراير 2024، محذرة من أنه تسود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة.

انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلاً، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى، تتراوح من 8 إلى 9 درجات مئوية.

وأضافت أنه توجد فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى، إلى أقل من صفر درجة مئوية، وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتكون متوسطة ورعدية يوم الأربعاء 14 فبرايرعلى مناطق من مطروح والأسكندرية ووالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وتكون خفيفة على مناطق من منطقة خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد.

الأرصاد تنصح المواطنين بتوخي الحذر

وأضافت أنه يشهد يوما الخميس والجمعة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

كما تتساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء تمتد خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، باتخاذ كل التدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى

ويأتي متوسط درجات الحرارة من الأربعاء 14 فبراير إلى الجمعة 16 فبراير على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري، الكبرى 19- 18 والصغري 10-12 درجة.

السواحل الشمالية، الكبرى 17- 16 والصغري 9-10 درجة.

شمال الصعيد، الكبرى 19- 21 والصغري 6-7 درجة.

جنوب الصعيد، الكبرى 22- 25 والصغري 9-11 درجة.