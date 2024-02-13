أسعار الكتب الخارجية الترم الثاني 2024 بعد انطلاق الدراسة

انطلق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الأحد الماضي، وسط استعداد الطلبة واولياء الأمور لمعرفة أسعار الكتب الخارجية الترم الثاني 2024 لشرائها، وذلك لأنها أحد العوامل الأساسية التي تساعد على تحصيل الدروس، إذ تعتبر الكتب الخارجية واحدة من أهم الوسائل المساعدة للطلبة في فهم المواد في جميع المراحل الدراسية.

أسعار الكتب الخارجية الترم الثاني 2024

وأعلنت دور النشر المتخصصة في بيع الملخصات والملازم الدراسية، أسعار الكتب الخارجية الترم الثاني للمرحلة الإعدادية للترم الثاني 2024 وجاءت على النحو التالي.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024

- اللغة العربية: 150 جنيها.

- الرياضيات: 115 جنيها.

- الدراسات الاجتماعية: 125 جنيها.

- العلوم: 115 جنيها.

- التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

- اللغة الإنجليزية: 150 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024

- الدراسات الاجتماعية: 120 جنيها.

- سعر الكتب الخارجية في اللغة العربية: 150 جنيها.

- الرياضيات: 120 جنيها.- العلوم: 120 جنيها

- التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

- اللغة العربية: 145 جنيها.- العلوم: 130 جنيها

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024

ـ اللغة العربية: 150 جنيها.

ـ الرياضيات: 125 جنيها.

ـ الدراسات الاجتماعية: 125 جنيها.

ـ العلوم: 125 جنيها.

ـ التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

ـ اللغة الإنجليزية: 150 جنيها.