أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات الأجنبية في البنوك حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية، وذلك مقابل سعر الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13-2-2024، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة عبر منصات البنوك الرقمية وكذلك سعر البنك المركزي المصري.

تستعرض «الوطن» أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم وجاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.84 شراء، بينما سجل 30.93 بيع في البنك المركزي المصري، بينما سجل سعر الدولار 30.75 شراء، وسجل 30.85 بيع في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم امام الجنيه المصري 38.9 شراء، بينما سجل 39.03 بيع في البنك المركزي المصري، بينما سجل سعره 38.78 شراء، و38.96 بيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 33.22 شراء، بينما سجل سعره 33.33 بيع في البنك المركزي المصري، وسجل اليورو 33.09 شراء، و33.24 بيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 8.22 شراء، بينما سجل 8.26 بيع في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الريال السعودي 8.20 شراء، و8.24 بيع في بنكي مصر والأهلي المصري.

كما سجل الريال السعودي8.21 شراء، وسجل 8.25 بيع في بنك الإسكندرية، ومن ناحية أخرى سجل 8.19 شراء، وسجل 8.25 بيع في بنك CIB.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري 8.39 شراء، وسجل 8.43 بيع في بنكي المركزي المصري والإسكندرية.

بينما سجل سعر الدرهم 8.38 شراء، و8.40 بيع في بنكي مصر والأهلي المصري، وسجل سعره 8.38 شراء، و8.43 بيع في بنك CIB، وسجل 8.41 شراء، و8.43 بيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المركزي 100.17 شراء، بينما سجل سعره 100.52 بيع في البنك المركزي المصري، وسجل الدينار سعر 99.95 شراء، و100.20 بيع في بنك مصر