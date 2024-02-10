سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا في عدد كبير من البنوك، اليوم السبت، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجّل 30.95 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بحسب آخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك قناة السويس.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.