سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11-2-2024

أعلن البنك المركزي عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-2-2024 في البنوك المختلفة، وسجل في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأحد 11-2-2024 حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بحسب ما كشفت البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فاستقر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

في حين سجل سعر الدولار اليوم ببنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.