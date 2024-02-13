9 تحذيرات لمحافظات الصعيد بشأن طقس الساعات المقبلة.. اعرفها

أصدرت غرف العمليات المركزية في محافظات الصعيد، بيانًا يتضمن تحذيرات عاجلة للمواطنين جراء تأثير بعض الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل 16 فبراير، مطالبة بضرورة توخي الحذر من قبل أهالي الصعيد.

تحذيرات عاجلة للمواطنين في الصعيد

وتضمن البيان الذي نشرته عدة محافظات في الصعيد 9 تحذيرات عاجلة للمواطنين وهي كالتالي:

- تجنب القيادة على الطرق إلا في حالات الضرورة القصوى وتجنب السرعة الزائدة أثناء الأمطار الغزيرة

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأعمدة الإعلانات والمحولات الكهربائية خلال سقوط الأمطار

- التأكد من غلق النوافذ وإزالة أصيص الزرع من أسوار البالكونات

- على المزارعين أخذ كافة الاحتياطات وتصريف مياه الأمطار على الترع والمصارف

- استخدام الكمامات أثناء التعرض إلى الأتربة وخاصة مرضى الحساسية

- تجنب الوقوف تحت الأشجار أثناء الرياح والامطار الغزيرة

- الابتعاد عن أسطح البالكونات أثناء سقوط الأمطار وحدوث رياح شديدة.

- عدم النظر من النوافذ أثناء حدوث الرعد والبرق

- ترك مسافة آمنه بين السيارات أثناء القيادة على الطرق الرئيسية في حال الأمطار الغزيرة تجنبا لوقوع الحوادث.

وأكدت غرف عمليات محافظات الصعيد في: «أسيوط، سوهاج، قنا، بني سويف، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الفيوم»، ضرورة اتخاذ التحذيرات وتوخي الحذر خاصة مع بدء التغييرات المناخية وهطول الأمطار وموجه الصقيع التي تجتاح المحافظات.