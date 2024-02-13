«أزهر مطروح» ينظم مسابقة لابتكار أفضل وسيلة تعليمية تفاعلية

أعلنت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مسابقة «ابتكر لتتعلم»، لإنتاج أفضل وسائل تعليمية مبتكرة لخدمة المناهج الدراسية في جميع الإدارات التعليمية.

وسائل تعليمية تفاعلية

وقال أحمد عبد البارئ، مدير إدارة الوسائل التعليمية بمنطقة الأزهر الشريف بمطروح، اليوم، إن الهدف من المسابقة هو إبراز مواهب الطلاب العلمية التي تحول موضوعات المناهج الدراسية النظرية المجردة إلى وسائل تعليمية تفاعلية يمكنها المساهمة في بناء وتطوير العملية التعليمية في جميع المناهج الدراسية، باستخدام موارد البيئة المحيطة، وإعادة تدويرها، وبث روح المنافسة والتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد لإنتاج وسائل تعليمية متطورة لحل مشكلات التعليم.

شروط مسابقة الوسائل التعليمية الحديثة

وأضاف عبد البارئ، أن شروط مسابقة الوسائل التعليمية الحديثة التفاعلية تتمثل في التالي:

- ابتكار وسيلة تعليمية ذات فكرة إبداعية وإضافة جديدة تتميز بالحداثة وتخدم المناهج الدراسية.

- السماح لطالبين أو أكثر بالإشتراك في وسيلة تعليمية واحدة كفريق.

- أن يكون الطالب أو الفريق قادراً على المناقشة للفكرة العلمية للوسيلة، والهدف منها وطريقة تصميمها وتصنيعها والأدوات المستخدمة.

- أن تكون الوسيلة سهلة الحمل والاستخدام.

- أن يتم تسليم الوسائل التعليمية نهاية الأسبوع المقبل لتقيمها وإعلان الفائزين.

تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع

وأكد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، علي أهمية تلك المسابقات، لتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع في إنتاج الوسائل التعليمية قليلة الكلفة، والمساهمة في تطوير الوسائل التعليمية، وتحسين مواصفاتها الفنية، ورفع كفاءة أدائها، لتحقيق التعلم بجوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع التعليم، لافتاً إلى رصد ثلاث جوائز لأفضل وسيلة تعليمية، وتنفيذ معرضا بكل إدارة تعليمية لعرض الوسائل المنفذة نهاية فبراير الجاري.