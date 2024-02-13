طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة بسبب نوة الشمس الصغرى 

يبدأ طقس الإسكندرية من اليوم حالة من الاضطراب، إذ تشهد المحافظة سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى ثلجية بسبب بدء نوة الشمس الصغرى التي بدأت مبكرا هذا العام عن موعدها المعتاد في 18 فبراير، حيث انطلقت اليوم وتستمر لمدة 4 أيام.

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن طقس الإسكندرية مضطرب من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل بسبب نوة الشمس الصغرى بمعدل أمطار متباين الغزارة.

أمطار غزيرة مع طقس الإسكندرية

ويصحب طقس الإسكندرية خلال أيام نوة الشمس الصغرى هذا العام سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط كبير للرياح، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، مع ارتفاع في الأمواج ما يسبب اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

معدل أمطار الإسكندرية خلال 4 أيام

ومن المتوقع أن تبدأ أمطار نوة الشمس الصغرى مع اليوم الثلاثاء بمعدل 40% على الإسكندرية وهو معدل ما بين متوسط إلى غزير ويزداد مع التقدم في أيام النوة.

تلك الزيادة في معدل أمطار الإسكندرية تصل بها إلى أمطار رعدية غدا الأربعاء فيما تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد يومي الخميس والجمعة المقبلين.