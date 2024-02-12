طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم وتحذير من عودة سقوط الأمطار  

شهد طقس الإسكندرية اليوم، غيوما في السماء نتيجة تكاثر السحب الركامية والتي تنذر بعودة سقوط الأمطار مجددًا، التي تستمر لمدة 3 أيام بأمطار خفيفة إلى متوسطة مع بدء حالة التقلبات الجوية غدا الثلاثاء، وهي المتمثلة في الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

وبحسب بيان غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن طقس الإسكندرية اليوم متوقع أن يشهد سقوط امطار ما بين خفيفة إلى متوسطة تزيد شدتها تدريجيا، اعتبارا من فترة الظهيرة إلى المساء لتكون متوسطة تغزر أحيانا.

نصائح طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإنه جرى تقديم تحذير عاجل للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية اليوم كونه طقس شتوي ممطر.

وتأتي تلك النصائح نتيجة بانخفاض درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 25 وانخفاضها أكثر ليلا حيث تسجل الصغرى 14 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30%، أي يعني أمطار متوسطة فيما تبلغ سرعة الرياح 34 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات. فيما يصل ارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط إلى مترين وهو يعد معتدل نسبيا.