طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء دافئة نهارا وتحذير للمسافر

ذكرت غرفة عمليات الإسكندرية إن طقس الإسكندرية اليوم مُشمس وأجواء دافئة؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي سجلت الصغرى 14 درجة والعظمى 19 درجة، مما يُعطى الشعور بالدفئ وانخفاض نسبة معدلات سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية، لكن على المواطنين عدم تخفيف الملابس نظراً للتقلبات الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم

وأكدت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إن طقس الإسكندرية اليوم، وحالة البحر مٌستقرين إلى حد ما وحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية يصل ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط من متر إلى متر ونصف، مما يُنعش حركة الصيد على طول ساحل البحر وفى عرض البحر.

وحذرت غرفة العمليات المواطنين من تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الثقيلة نظراً لأن شهر أمشير ملئ بالتقلبات الجوية المفاجئة.

شبورة كثيفة

ودعت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المسافرين على الطرق السريعة إلى ضرورة توخي الحذر جراء الشبورة المائية الكثيفة صباحاً التي تصل إلى حد الضباب الكثيف، حيث تقل الرؤية الأفقية، ونصحتهم عدم السفر مبكراً والانتظار بعد انتهاء الشبورة حرصاً على سلامة المسافرين.