طقس الإسكندرية غدا.. انخفاض درجة الحرارة وتجدد سقوط الأمطار

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تفاصيل طقس الإسكندرية غدا، إذ يتجدد سقوط الأمطار على مدار 3 أيام، وتكون متوسطة وتصل إلى غزيرة، مع بدء حالة من التقلبات الجوية بعد غد الثلاثاء، وتتمثل في انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

وبحسب بيان غرفة عمليات المحافظة الإسكندرية عن طقس الإسكندرية غدا، فإنه من المتوقع غدا الاثنين أن يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تزيد شدتها تدريجيا اعتبارا من فترة الظهيرة إلى المساء، لتكون متوسطة وتغزر أحيانا.

طقس الإسكندرية غدا

ووجهت غرفة عمليات المحافظة تحذيرا عاجلا للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة ومناسبة للأمطار، للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية غدا، كونه طقس شتوي ممطر.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، وتنخفض أكثر ليلا حيث تسجل الصغرى 14 مئوية، ما يعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى.

سقوط أمطار على الإسكندرية غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار خلال طقس الإسكندرية غدا بنسبة 30%، أي يعني أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

فيما يصل ارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط إلى مترين، وهو يعد معتدل نسبيا.