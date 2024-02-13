لتجنب تأثير الأتربة بسبب الطقس.. 7 خطوات سريعة لتنظيف الأنف والعيون

حالة الطقس شهدت ارتفاعًا مفاجئًا في درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط الرياح والأتربة، مما حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منه، وهو ما أثار الخوف لدى الأمهات على أبنائهن من التأثيرات السلبية للجو خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة، وتأثير ذلك على مجرى الأنف والعيون، ونقدم لكم العلاج بطرق بسيطة.

تأثير الطقس على الأنف والعيون

أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تأثير حالة الطقس والأتربة يسبب العديد من المشكلات الصحية المختلفة: «أصحاب الأمراض المناعية والحساسية هيواجهوا مشكلة بسبب الأتربة، عشان كده ضروري الحصول على جرعات تطعيم الأنفلونزا للمصابين بالحساسية، والحرص على تنظيف الأماكن المواجهة للأتربة».

كيفية تنظيف الأنف

ومن جانبه أوضح «الحداد»، بعض العلاجات لتنظيف الأنف، تمثلت في التالي:

- استخدام بخاخ الأنف، لشطف الممرات الأنفية، ورشه في الأنف عدة مرات في اليوم.

- بخاخات الأنف تساعد على منع الالتهاب وعلاجه.

- استخدام مزيل الاحتقان، لكن بإشراف من قبل الطبيب.

- تناول أدوية التهاب الجيوب الأنفية لتقليل أعراض الحساسية.

- استخدام مسكنات الألم التي تصرف بوصفة طبية، مثل أسيتامينوفين وإيبوبروفين والأسبرين وغيرهما.

- تناول المضادات الحيوية، لعلاج التهاب الجيوب الأنفية.

- استخدام ضمادات من الماء الدافئ.

علاج مشاكل الأنف

- تقليل تفاعل الجسم مع مسببات الحساسية، لمحاربة العدوي والتعافي.

- تغيير نمط الحياة لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

- شرب السوائل لتخفيف الأعراض، حتى تساعد في تخفيف ألم الجيوب الأنفية.

- استنشاق بخار الماء لتخفيف الألم وشطف ممرات الأنف.

كيف أنظف عيني؟

وبحسب موقع «MEDUCAL NEWSTODAT»، المختص في الشؤون الطبية، فإن تنظيف العيون يتم من خلال التالي:

- اغسلي يديكِ جيدًا.

- ضعي مناديل في مياة دافئة أو باردة.

- زيلي الإفرازات بالمنديل.

- ضعي قطعة قماش وقطن على العيون.

- امسحي عينيكِ من الزاوية الخارجية والداخلية.

- اخرجي الدموع من العين.

- امسحي المياة من الجفون بقطع قماش.

- افركي عينيكِ ونظفيهم برفق لقتل البكتيريا.

ومن جانبه أوضح محمد العسقلاني، أخصائي طب العيون، خلال حديثه لـ«الوطن»، أهمية استخدام قطرة تنظيف العيون: «تحمي من تطاير الأتربة ووصولها إلى العين حتى لا تؤثر على القرنية».