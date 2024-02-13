مزايا استثنائية في قانون المعاشات الجديد 2024.. منح وعلاوات وزيادات

أقر مجلس النواب رسميًا بالأمس قانون المعاشات الجديد 2024 وما يتضمنه من مزايا جديدة، في سياق التوجيهات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات، وتقدمت كل من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية، بتقرير مشترك إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برق 148 لسنة 2019.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، يعمل على احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتزامنة مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الداخلية.

وأضاف، رئيس حزب الجيل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات الجديد 2024، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة للمقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، كما يعد تنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.

قانون المعاشات الجديد 2024

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، على مشروع القانون الخاص بصرف المعاشات الجديدة بعد الزيادة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وذلك ضمن عدد من مشروعات القوانين والتعديلات التي وافق عليها المجلس.

تفاصيل قانون المعاشات الجديد 2024

وجاء من بين التفاصيل الجديدة في قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، هي استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث كانت 20 عاما، وأصبحت بعد التعديلات 15 عاما، وذلك لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وتضمن القانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعـاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وتأتي تعديلات القانون استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل،2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.