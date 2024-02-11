الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024.. الصرف مارس المقبل

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024 وكل الزيادات التي جاءت في حزمة الحماية الاجتماعية والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية مساء الأربعاء الماضي، بزيادة المعاشات للمستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن لتخفيف العبء عن كاهلهم والحد من أي أزمات راهنة.

تبكير موعد صرف الزيادات

وجاء الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بعد زيادة 15% التي تُصرف بداية من شهر مارس 2024، حيث يتم تبكير موعد صرف زيادة المعاشات، وتكون زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% كحد أقصى، وتُصرف في شهر يوليو من كل عام، ولكن سيتم تبكير موعد صرف زيادة المعاشات بشكل استثنائي للمواطنين للتخفيف عليهم من آثار الأزمة الاقتصادية، ويتم صرفها مع شهر مارس المقبل 2024.

الحد الأدنى للمعاشات

وبعد إقرار الزيادة الجديدة للمعاشات يرتفع الحد الأدنى، فمن يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيصبح المعاش 1495 جنيهًا، أما الحد الأقصى لزيادة المعاشات فمن يتقاضى مبلغ 10080 جنيهًا سيصبح المعاش 11592 جنيها، على أن يتم صرف الزيادة الخاصة بالمعاشات بداية من يوم 1 مارس المقبل، وذلك بقيمة 66 مليار جنيه لنحو 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.