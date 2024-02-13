«العمل» تنظم ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمستشفى نخل المركزي، وذلك بحضور 45 من التمريض والإداريين.

تناولت الندوة عدة موضوعات مهمة، منها: مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، خطة الإخلاء في حالة الطوارئ، الحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها، تشريعات السلامة والصحة المهنية، المخاطر بأنواعها في بيئة العمل، ومسئولية جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت.

وأكد محمد سالم عبدالمالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء أن هذه الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك في توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وشدد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة في التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي.

حاضر بالندوة الكيميائي عبدالمنعم دياب، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتور سامح خلف، مدير المستشفى، ومديح بركات، مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، والدكتورة رانيا أسامة، المشرف العام على نشاط السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية بمديرية الصحة، تحت إشراف وحضور مدير المديرية.