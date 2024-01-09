«العمل» تنظم ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية للمنشآت التعليمية

نظمت وزارة العمل ممثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية في 200 مدرسة وجامعة على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي، وبلغ عدد المستفيدين من الندوات التي شارك فيها المدرسين والعاملين والطلاب 4 آلاف شخص.

وتأتي الندوات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزة السلامة والإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي على مستوى الجمهورية.

وتهدف الندوات إلى توعية العاملين والطلاب بمخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وتعريفهم بمفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وطرق الوقاية من مخاطر الحريق.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، نظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 515 ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية، استفاد منها 10600 شخص.

وتستهدف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال هذه الندوات، تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40% على الأقل.