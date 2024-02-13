تدريبات على السيناريو وصناعة الأفلام لأطفال المحافظات ضمن مشروع «أهل مصر»

يُشارك أطفال من المحافظات الحدودية في ورش فنية متنوعة ضمن مشروع «أهل مصر» الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية وزارة الثقافة، إذ تُقام هذه الفعاليات في محافظة أسوان تحت شعار «يهمنا الإنسان» حتى 17 فبراير الحالي.

وتُعد ورشة كتابة السيناريو من أهم فعاليات هذا الملتقى، ويُقدم السيناريست وليد كمال تدريبات للأطفال حول كيفية كتابة السيناريو الخاص بالشخصيات والحوار، مع توضيح دور الحبكة في تطور القصة، وكيفية كتابة المشاهد الرئيسية والفرعية.

وتُقام أيضًا ورشة لصناعة الأفلام، ويعرض المخرج حامد سعيد عدداً من الأفلام القصيرة لمناقشة إمكانية تطوير فكرتها، ويُقدم محمد إسماعيل تدريبات في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وفي مجال الورش الفنية، يُواصل الفنان وائل عوض تدريب الأطفال على الرسم بالموسيقى، بينما تُقدم مريم الأمين تدريبات على الرسم على السيراميك، وتستكمل أميرة سعيد ورشة «اصنع كتابك».

وتُقام أيضًا ورشة للموسيقى بقيادة الفنان ماهر كمال، وورشة لمسرح العرائس يُقدمها المدرب ناصر عبدالتواب، وورشة لكتابة الشعر والإلقاء يُقدمها الشاعر محمود الحلواني.

وفي مجال الحرف اليدوية، تُقام ورش متنوعة لإعادة التدوير، وتصميم حقائب بالخرز، والخيامية، وحقائب بالشبك، والجلود.

وتُختتم فعاليات كل يوم بتدريب الأطفال على كيفية استخدام منشار الأركيت لتفريغ أشكال فنية بسيطة.

ويشهد الأسبوع ورشًا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية وعدد من المشروعات القومية بأسوان.

يهدف مشروع «أهل مصر» إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال، وتُعد هذه الفعاليات جزءًا من جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفني بين أبناء المحافظات الحدودية.