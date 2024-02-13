«اقتصادية النواب»: إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية أمام صمت العالم

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قصف مدينة رفح الفلسطينية يؤكد للعالم أن جيش الاحتلال يريد تصفية القضية لافلسطينية، وذلك من خلال التهجير القسري.

انتهاك القوانين الدولية

وأوضح أن إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية، وخرقت كل الأعراف، واعتدت على الإنسانية أمام العالم أجمع، في صمت رهيب من قبل الجميع، إذ يمارس جيش الاحتلال حرب إبادة ضد الأبرياء، لافتا إلى أن قصف المناطق السكنية برفح الفلسطينية بمثابة جريمة حرب مكتملة الأركان، ما يتطلب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة ضد جيش الاحتلال الغاشم.

تصفية القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدولة المصرية حذرت من استمرار نهج جيش الاحتلال لهذه السياسة الغاشمة ضد المواطنين الأبرياء بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ما أعلنت مصر رفضه جملة وتفصيلا لعدم تصفية القضية، وتحويل المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع فى المنطقة.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تحشد رأي عام عالمي لرفض تصفية القضية من خلال التهجير القسري، وتصفية القضية، وتدعم وتساند قيادة وشعبا الأشقاء الفلسطينيين فى الحصول على حقوقهم المشروعة، وضرورة أن يكون هناك تكاتف من قبل الجميع لحل هذه الأزمة وحقن الدماء، وعدم ترك جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذه السياسة الغاشمة ضد شعب أعزل.