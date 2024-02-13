أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية بكلمات نارية.. «وارثينها جيل ورا جيل»

«كل حتة فيها مشهورة بتفاصيل، كل مكان علامة وارثينها جيل ورا جيل، فيها أرض خضرا معروفة بشجر الزيتون»، بهذه الكلمات ظهر الفنان أحمد حلمي داعمًا لفلسطين أثناء عرض مسرحيته الجديدة، ليردد الجميع خلفه كلمات الحب لغزة، ظاهرين تراثها العريق، وهو ما اعتاد عليه حلمي من إظهار دعمه للقضية الفلسطينية.

دعم أحمد حلمي للقضية الفلسطينية

دعم الفنان أحمد حلمي القضية الفلسطينية، ليردد بعزم وقوة كلمات ترمز للتراث الفلسطيني، وتظهر من خلفه الفنانة هنا الزاهد مرددة نفس الكلمات مشاركًا الجمهور لحب ودعم القضية، وتدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية بسبب كلمة قالها له إحدى التلاميذ ساهمت في تغيير مجرى حياته.

دعمه القضية الفلسطينية

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الفنان أحمد حلمي دعمه لفلسطين، إذ سبق وقدم العديد من المواقف الداعمة، أبرزها عندما قام بتغيير صورته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، في بداية الهجوم الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، واستبدلها بصورة يظهر فيها ارتدائه الشال الفلسطيني، ونظارة مدون عليها كلمة «فلسطين».

حب فلسطين

وواصل حلمي دعمه من خلال نشر مقاطع فيديو وصور عبر خاصية الستوري على صفحاته الرسمية المختلفة، أبرزها كان تغريدته على «إكس» بكلمات: «المشاهد مرعبة أطفال بالمئات أتقتلوا، وفقدوا أطرافهم، وأمهات وآباء مكلومين، وأصيبوا بجروح وبحروق، وأطفال مات اخواتهم وأهاليهم، ومفيش مياه ولا أدوية، لكن في حق ليهم في الحياة»، وحصدت التغريدة وقتها مليون و200 ألف مشاهدة، طالبًا الدعم والتبرع لأطفال غزة.

المشاهد في غزة مرعبة

أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف.

أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم

مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولاأدوية ولاوقود ولا كهرباء

لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم

اتبرعوا لأطفال غزة… — Ahmed Helmy (@ahelmy) October 13, 2023

وهذا منذ زمن بعيد كان موقف الفنان أحمد حلمي، فظهر خلال إحدى حلقات برنامجه منذ فترة طويلة خلال عام 2021، بالشال الفلسطيني أيضًا، معبرًا: «فلسطين شعب واحد، هي أرض الجدود، فلسطين شعب الخلود وصمود»، على صفحاته الشخصية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.