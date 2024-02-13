عضو بـ«الشيوخ»: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في رفح الفلسطينية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قصف الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رفح الفسطينية، بمثابة تصعيد خطير وغير مبرر وسط الرفض الدولي المتزايد والتحذير من وقوع جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في رفح، ويحمل في طياته تداعيات خطيرة ليس فقط على الفلسطينيين، وإنما في المنطقة.

وأضاف في بيان له، أن اسرائيل استباحت دماء الشعب الفلسطيني التي باتت تواصل جرائمها المخلة بكل معاني الإنسانية دون أي اعتبارات لمعاني الرحمة، إذ يقطن أكثر من 1,4 مليون فلسطيني نزح أغلبهم من مناطق قطاع غزة المختلفة ويعيشون في منطقة لا تتجاوز مساحتها 60 كيلو مترًا مربعًا.

حق الشعب الفلسطيني

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل ترتكب جرائمها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني وسط صمت المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا من أجل التحرك الفاعل في وقف نزيف الدماء السائل على الأراضي الفلسطينية.

وطالب بضرورة التصدي لما تقترفه إسرائيل من إبادة جماعية بحق المدنيين، مشددا أهمية الاستماع لصوت العقل والاستجابة للدعوات التي لم تتوقف مصر في النداء لها لإرساء صوت السلام بالمنطقة، إذ أن مصر لم ولن تتخلى يوما عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضية فلسطين.