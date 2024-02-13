لدعم غزة.. «صناع الخير» تشارك بسيارات إسعاف مجهزة و50 سرير طبي

انطلقت منذ قليل، أكبر قافلة مساعدات للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «مسافة السكة»، في إطار المرحلة الرابعة جسر المساعدات البري الممتد، والذي أطلقه التحالف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة تشارك في أكبر قافلة مساعدات يطلقها التحالف، والتي تضم أكثر من 500 شاحنة محملة بآلاف الأطنان من المواد الغدائية، المستلزمات الطبية، ملابس وأغطية الشتاء.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن المؤسسة تشارك بسيارتي إسعاف حديثة مجهزة، إلى جانب 50 سرير طبي و4 أجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.

وأوضح أن المساعدات التي تقدمها صناع الخير راعت عند تجهيزها طبيعة الاحتياجات والأولويات التي يحتاجها سكان غزة، وتناسب الظروف الاستثنائية، من بينها أكثر من 300 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق، وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي يسهل استخدامها، إلى جانب أجهزة طبية وأدوية.