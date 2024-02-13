«التحالف الوطني» يطلق 500 شاحنة مساعدات ضمن أكبر قافلة إغاثية لدعم غزة

انطلقت أكبر قافلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، ضمن المرحلة الرابعة من الجسر البري الممتد الذي أطلقه التحالف لمساندة أهالي غزة، وتضم أكثر من 500 شاحنة محملة بكل وسائل ومستلزمات الإغاثة للأشقاء في القطاع، ضمن المرحلة الرابعة من جسر الإغاثة البري، الذي أطلقه التحالف الوطني متوجهة لمعبر رفح، تمهيدا لدخول المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية باستمرار بذل الجهود لتقديم المساعدات الانسانية والإغاثات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

قوافل مسافة السكة لدعم أهالي غزة

وتأتي قوافل «مسافة السكة» تماشيا مع الموقف الرسمي الذي أعلنته مصر منذ بداية الأحداث في غزة قبل أكثر من 4 أشهر، بضرورة تكثيف جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية لنجدة الفلسطينيين داخل القطاع، ضمن برامج الدعم و المساندة الخاصة بالتخالف الوطني الذي يهدف رفع المعاناة عن المتضررين في ظل الازمات.