تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

كثافات مرورية مستمرة حتى شارع الجيش

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية مستمرة حتى شارع الجيش، وصولا لميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات بسيطة.

وعند كوبري الجلاء توجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، ويشهد كوبري المطار كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار، كذلك الأمر عند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى الفنجري، ويحدث الأمر نفسه أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى وسط البلد

ويشهد كورنيش النيل للقادم من المظلات كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى وسط البلد، وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم بطئا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.

وظهرت بعض الكثافات في شوارع المساحة والعريش ومدكور والطالبية ومشعل وشارع العشرين، وللمتجه إلى كوبري الجيزة المعدنية، وشارع فيصل بالطوابق حتى العشرين.