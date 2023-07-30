كثافات مرورية متوسطة على الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة صباح اليوم

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، كثافات مرورية متوسطة ومتحركة في محافظتي القاهرة والجيزة، وينتشر رجال الإدارة العامة للمرور للحفاظ على الحالة الأمنية وتسهيل سير المركبات.

كثافات متوسطة في رمسيس وصلاح سالم

ورصدت «الوطن» الكثافات التي تشهدها الطرق بشكل متوسط في شارع رمسيس وحتى ميدان العباسية، وكذلك شارع صلاح سالم إذ يشهد حالة من الكثافات لكنها غير مؤثرة على حركة السيارات.

سيولة مرورية على كوبري الجلاء

وهناك حالة من السيولة المرورية يشهدها كوبري الجلاء وتستمر حتى طريق العروبة، أما بالنسبة لكوبري المطار فهناك كثافات غير مؤثرة تختفي في أثناء الاتجاه إلى طريق المطار.

وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من الزاوية، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات، فضلًا عن الكثافات الحالية التي يشهدها شارع الهرم نتيجة غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع.

وهناك أيضًا تباطؤ في حركة السيارات في شارع الهرم الرئيسي بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.