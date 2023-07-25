كثافات مرورية بشارع صلاح سالم وعباس العقاد والطيران حتى الدائري

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تفاصيل الحالة المرورية اليوم، حيث قالت لمياء حمدين، إنّ الكثافات تزيد في القاهرة مع دخول ساعات الذروة الصباحية، وفي الكورنيش توجد كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة فيشهد سيولة مرورية.

كثافات في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر

وأضافت أنّ كوبري أكتوبر المتجه للعباسية، يشهد كثافات مرورية متقطعة مستمرة حتى غمرة، أما المتجه للعباسية، فهناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وكثافات في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، والأمر ذاته للمتجه إلى ميدان التحرير ومحور النصر ومدينة نصر وصولا إلى المنصة.

كثافات نسبية في نفق الملك الصالح

وظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية تتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

انتظام حركة سير السيارات والمرور بنفق الأزهر

وعند كوبري الروضة سنجد بعض الكثافات، أما نفق الأزهر فيشهد انتظاما في حركة السيارات والمرور في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى دائري منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.