كثافات مرورية متحركة في شوارع القاهرة والجيزة

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من التكدسات المرورية المتحركة، وذلك وسط انتشار أمني مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور، لتيسير حركة المركبات.

كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس، وتقل الكثافات من شارع رمسيس تدريجيًا حتى الوصول إلى غمرة، والكورنيش من منطقة المظلات وصولًا إلى منطقة وسط البلد إذ تشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة.

تباطؤ في حركة السيارات بالهرم

وبالنسبة لطريق الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنَّه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات، ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، فضلًا عن أنَّ شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.

وبالنسبة للمسارات المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني فإنّها تشهد بعض الكثافات المرورية، كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية قرب نهايته، تبدأ من محطة المريوطية وصولًا لبدايته عند كوبري فيصل.