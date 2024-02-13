أرخص 10 هدايا لـ عيد الحب.. لو مش معاك فلوس اختار اللي يناسبك

عيد الحب هو فرصة مثالية لتعبير كل طرف عن حبه وامتنانه لوجود شريك حياته، فبمجرد اقتراب موعده الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، يهتم الكثير من الرجال والنساء بالبحث عن هدية يُسعد بها شريك حياته، وفي الوقت نفسه تكون بأسعار اقتصادية تتوافق مع الإمكانيات المادية لهما، لذا نتناول في التقرير التالي، أرخص هدايا عيد الحب للمخطوبين والمتزوجين 2024.

تتنوع أفكار هدايا عيد الحب التي يمكنك تقديمها إلى شريك حياتك، وينبغي خلال اختيارك للهدية أن تفكر جيدًا فيما يفضله ويحبه شريكك ويتوافق مع ذوقه، بحسب ما ذكره موقع nytimes:

هدايا عيد الحب للمرأة

- منتجات العناية بالبشرة والشعر: تعتبر من أفضل الهدايا التي تفضلها السيدات، لأنها من الأشياء التي لا تستغنى عنها وتستعملها يوميًا.

- فستان أنيق: يمكن للرجل مفاجئة خطيبته أو زوجته في عيد الحب بشراء فستان أنيق باللون المفضل لها، وبالسعر الذي يتوافق مع إمكانياته المادية.

- ساعة يد: تعتبر ساعة اليد ذات الألوان المبهجة من المفاجآت السعيدة للمرأة في عيد الحب.

- باقة ورد: أحيانًا تغني باقة الورد عن أي هدايا أخرى للتعبير عن الحب، ويمكن تقديم الورد برفقة الشيكولاتة المفضلة لدى شريكة حياتك.

- شال من الفرو أو الصوف، وخاصة أن عيد الحب يأتي في فصل الشتاء.

- أحمر الشفاه ومجموعة من الحلقان.

هدايا عيد الحب للرجال

- إكسسوارات ملابس أو إكسسوارات للسيارة: إذا كان شريك حياتك يمتلك سيارة، فيمكنك تقديم ميدالية مدون عليها اسمه أو شراء منتجات تنظيف السيارة، وفيما يخص إكسسوارات الملابس، فيمكنك تقديم كرافتة قيمة أو حزام جلدي.

- محفظة رجالي: يفضل بعض الرجال الهدايا العملية التي يستعملونها يوميًا كمحفظة النقود أو حافظة الأوراق.

- قلم يحمل اسمه: إذا كان الرجل يعمل في مهنة يستخدم فيها الأقلام والأدوات المكتبية، فيكون هذا الخيار مناسبًا له، وإذا كان من الرجال الذين يحبون القراءة فيمكن لشريكته مهادته بمجموعة من الكتب لكُتابه المفضلين.

- ماكينة حلاقة بالكهرباء: تعتبر من الهدايا المميزة والعملية التي يفضلها الرجل، والتي تغنيه عن الذهاب لصالونات الحلاقة.