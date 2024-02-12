قبل ساعات قليلة من عيد الحب.. اعرف أسعار الدباديب؟

أسعار الدباديب وهدايا عيد الحب في الأسواق من الأشياء التي تهم البعض، قبل ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الحب والاحتفال بيوم الفلانتين الذي يُعد يوما مميزا للتعبير عن الحب والمشاعر وتبادل الزيارات والخروجات، فضلا عن تقديم هدية للحبيب، وتتعدد أشكال الهدايا وأنواعها على حسب القدرة المادية والحجم والمنطقة المباع فيها.

أشهر الهدايا في عيد الحب بمصر

تُعد الدباديب من أشهر هدايا عيد الحب، وبالأخص الدباديب والقلوب الحمراء، في حين أنه يرمز إلى اللون الأحمر بلون احتفالات عيد الحب، إضافة إلى أشكال البلورات، كما يوجد أشكال عدة من زجاجات رسائل عيد الحب، وفيما يلي ترصد «الوطن» أسعار هدايا عيد الحب، بالإضافة إلى أسعار القلوب الفرو، والبلورات وزجاجات رسائل الحب، من خلال بعض الجولات في عدد من المحال التجارية المتخصصة في بيع الهدايا، وجاءت كالآتي:

أسعار دبدوب الباندا في المحال التجارية خلال عيد الحب 2024

وبالرغم من أن دبدوب الباندا ليس باللون الأحمر، إلا أن له شكلا ولونا مميزا، ويُعتبر من الهدايا المميزة في عيد الحب، ويختلف سعره حسب الحجم والخامة، وعن سعر دبدوب الباندا خلال عيد الحب في الأسواق المصرية فيتراوح متوسط سعره من 100 إلى 1000 جنيه للأحجام الكبيرة بحسب الحجم والخامة والمنطقة المباع فيها.

أسعار الدباديب الحمراء متوسطة الحجم خلال عيد الحب 2024

يصل متوسط سعر الدبدوب الأحمر صغير الحجم إلى حوالي 150 جنيها، بينما سعر الدبدوب الأحمر متوسط الحجم تراوح بين 200 و210 و250 جنيها حسب الخامة والحجم والمنطقة المباع فيها.

أسعار الدباديب الحمراء كبيرة الحجم خلال عيد الحب 2024

وعن سعر الدبدوب الأحمر كبير الحجم صناعة محلية في الأسواق خلال عيد الحب فيتراوح متوسط سعره ما بين 350 إلى 500 جنيه.

أسعار الدباديب الحمراء المستوردة خلال عيد الحب 2024

وجاء متوسط سعر الدبدوب الأحمر المستورد كبير الحجم صناعة فاخرة بجودة عالية في الأسواق خلال عيد الحب ليبدأ سعره من 700 جنيه إلى 1000 جنيه.

أسعار القلوب الفرو الحمراء خلال عيد الحب 2024

وبلغ سعر الدبدوب المحلي الصنع من الأحجام الصغيرة والفرو الأحمر على شكل قلوب، فيتراوح متوسط سعره من 60 جنيها إلى 140 جنيها، سعر زجاجات رسائل الحب والبلورات الزجاجية في عيد الحب 2024.

وفيما يخص البلورات الزجاجية والأنتيكات على شكل بلورة فيتراوح متوسط سعرها من 100 إلى 300 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر زجاجات رسائل الحب في الأسواق، بحسب الحجم والمنطقة المباع فيها ليسجل 30 جنيها للحجم الصغير، و40 جنيها للحجم المتوسط، و50 جنيها للحجم الكبير.