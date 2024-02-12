أجواء الطقس تؤثر على خطط المحتفلين بـ عيد الحب في الإسكندرية.. اعرفها لتجنبها

يومان على عيد الحب 2024، وتعد الإسكندرية واحدة من أجمل محافظات مصر للاحتفال من قبل العشاق، إلا أن عيد هذا العام يحمل أخبارا غير سارة لراغبي الاحتفال، حيث ستكون أجواء عيد الحب ممطرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وهو الأمر الذي يعيق حركة المواطنين والمحتفلين على الكورنيش.

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية فإن أجواء عيد الحب بمدينة الإسكندرية سوف تشهد تقلبات جوية نتيجة لتوقعات سقوط أمطار بدءاً من غدا الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع وهي الفترة التي يتزامن عيد الحب بها.

أجواء عيد الحب في الإسكندرية

ووفقا للتوقعات فإن أجواء عيد الحب في الإسكندرية سوف تكون ممطرة بنسبة تصل إلى 50% وهو معدل أعلى من المتوسط مع ارتفاع الأمواج الذي يحد من السير على الكورنيش.

تحذيرات عيد الحب 2024 في الإسكندرية

وطالبت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المحتفلين بعيد الحب بضرورة تجنب السير على الكورنيش في ذلك اليوم، بسبب ارتفاع الأمواج لأكثر من 2 متر بالإضافة إلى احتمالية سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة حيث تسجل الصغرى 11 درجة.

كيفية تجنب صدمة الإسكندرية في عيد الحب

وبناء على ذلك فإن أكثر طريقة لتجنب مفاجأة الأجواء الصادمة للعشاق هو التوجه إلى الأماكن الاحتفالية المغلقة لتفادي تساقط الأمطار وبرودة الجو مع تجنب التواجد أمام البحر مباشرة.