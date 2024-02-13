خريطة معارض أهلاً رمضان في كفر الشيخ.. تبدأ الأسبوع المقبل

حدّدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ بالتعاون مجلس إدارة مع الغرفة التجارية بالمحافظة خريطة معارض أهلاً رمضان في كفر الشيخ، والتي من المقرر أنّ تنطلق بدءاً من الأسبوع المقبل، لعرض السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار التسهيل والتيسير على المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

خريطة معارض أهلاً رمضان في كفر الشيخ

وأكد المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم تحديد خريطة معارض أهلاً رمضان في كفر الشيخ بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، حيث تم الاتفاق على إقامة 3 معارض كبرى بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، وبيلا»، على أنّ يتم إقامة شوادر بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح «حبيب»، أنّه سيتم بدءاً من الأسبوع المقبل افتتاح معارض أهلاً رمضان وفقاً لـ خريطة معارض أهلاً رمضان في كفر الشيخ، التي تم وضعها، ليتم افتتاح الشوارد في كافة المراكز والمدن وتشمل «فوّه، ومطوبس، وقلّين، وسيدي سالم، والرياض، وسيدي غازي، والحامول، وبلطيم، وبرج البرلس، ومسير»، تباعاً قبل حلول شهر رمضان، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لافتاً أنّه سيكون هناك أيضاً معارض خاصة بعد أنّ تقدم بعض التجار الكبار باقتراحاً لإقامة شوادر وتكون تحت الإشراف المباشر لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ.

توفير السلع والمواد الغذائية

وأشار «حبيب»، إلى أنّه سيتم توفير السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلاً رمضان في كفر الشيخ بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30% بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتأتي إقامة معارض أهلاً رمضان في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإقامة وافتتاح معارض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.