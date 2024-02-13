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ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الفيوم

كتب:

محمد بركات
12:46 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم من 4 أشخاص، بقيام تاجر هواتف محمولة، مقيم بدائرة المركز، بالتحصل منهم على مبلغ مالي بلغ أكثر من 8 ملايين جنيه نظير استثماره لهم في تجارة الهواتف المحمولة، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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