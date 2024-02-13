«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن مواجهة الزيادة السكانية في 4 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدات السكان بمحافظات القاهرة الجيزة والقليوبية والبحيرة، لبحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية، وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

مبادرات رئاسية

فى محافظة القاهرة نظمت وحدة السكان بحي مصر القديمة ندوة عن المبادرات الرئاسية التي تدعمها الدولة.

صحة المرأة

وفى محافظة الجيزة، فعلت وحدة سكان الدقي بالتعاون مع الإدارة الصحية مبادرة 100 مليون صحة بمستشفى ام الأطباء وهيئة الإصلاح الزراعي، وجرى استغلال التجمعات لتنفيذ مبادرة «خلفتك مسؤليتك احسبيها صح»، وجرى التحدث عن صحة المرأة وأهمية التباعد بين فترات الحمل والتغذية السليمة.

وفى محافظة القليوبية، جرى عقد ندوة عن زيادة الوعى الصحي للمرأة بمركز شباب دملو بكفر الجزار، تناولت تنظيم الأسرة والوسائل العديدة لتنظيم الأسرة، وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة مع المتابعة الدائمة والمستمرة بالوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.

كما قامت وحدة السكان بكفر شبين بتنظيم ندوة توعوية صحية بعنوان «لا لختان الإناث»، حيث تناولت الندوة الاضرار الصحية والنفسية التى تقع على عاتق الإناث من هذه الجريمة.

وفي محافظة البحيرة، نظمت وحدة السكان بالمحافظة قافلة سكانية بقرية بنجع الغرابيل التابعة لقرية المسين، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.