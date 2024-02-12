9 إجراءات من محافظة القاهرة استعدادا لشهر رمضان

بدأت محافظة القاهرة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 2024، والتأكد من عمل المنافذ وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة والرقابة على الأسواق، ومن الإجراءات التي أقرتها المحافظة في اجتماع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعدد من المسؤولين المختصين ما يلي..

- إعادة نشر منافذ «المواطن أولًا» لضبط الأسعار، كما كان الحال خلال الفترة الماضية.

- اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات حفاظا على سلامة المواطنين.

- العمل على إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية في مختلف أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات المعارض لجميع المواطنين بالقاهرة.

- تسيير حملات مستمرة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين بمختلف الأحياء.

- العمل على توفير منافذ لبيع السلع في الأحياء وإقامة معارض أهلا رمضان.

شنطة رمضان

- دعم الأسر الأولى بالرعاية بـ500 ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على تلك الأسر، خلال الشهر الكريم على مستوى المحافظة.

- زيادة عدد الجمعيات تقدم وجبات ساخنة طوال شهر رمضان الكريم لدعم المواطنين.

منافذ ثابتة ومتحركة

- متابعة المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

- تنسيق بين الطب البيطري والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع وجودتها والتأكد من المواصفات.