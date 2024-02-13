رئيس شبكة البرنامج العام: الإذاعة الرسمية المصرية هي الأولى في المنطقة

قال الإذاعي محمد مصطفى رئيس شبكة البرنامج العام، إنّ الإذاعات نشأت في عشرينيات القرن الماضي بأمريكا وأوروبا، وفي مصر شهدنا الإذاعة في عام 1926، لكنها كانت إذاعات أهلية بأهداف تجارية واقتصادية.

الحكومة الإذاعة الرسمية لمصر أول إذاعة في المنطقة العربية

وأضاف رئيس شبكة البرنامج العام، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في عام 1934، أعلنت الحكومة الإذاعة الرسمية لمصر، وهي أول إذاعة في المنطقة العربية، بعدها ظهرت الإذاعة العراقية في عام 1936، بهدف الإعلام والتثقيف والترفيه وليس التجارة».

يعتمد الراديو على المتلقي فقط ويسمع ما يجذب انتباهه لأسباب مختلفة

وتابع رئيس شبكة البرنامج العام «الراديو ما زال يتمتع بجمهوره، لأنه الوسيلة التي يمكن للمتلقي أن يطلع عليها دون تدخل أو مجهود، حيث يعتمد الراديو على المتلقي فقط ويسمع ما يجذب انتباهه لأسباب مختلفة، ولا يحتاج المتلقي إلى البقاء أمام الراديو مثل شاشة التلفزيون أو يكون متفاعلا معه مثل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا».

حتى لا يهرب المشاهد

وأكد رئيس شبكة البرنامج العام أن الكتابة لبرامج الإذاعة مختلفة عما يحدث في التلفزيون، لأن جمهور الإذاعة لا يرى صورة أمامه، وبالتالي يجب أن يتم الحرص على جذب المشاهد بكل كلمة مكتوبة حتى لا يهرب المشاهد، وهذا ما ينطبق على كل أشكال البرامج الإذاعية مثل الدراما والفيتشر والتقرير.