بورسعيد تتصدر محافظات الجمهورية في الإنتاج الحيواني.. ثروة هائلة وسلالات جديدة

قال الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، إن المديرية تنفذ حملة لحصر للماشية في مختلف المزارع بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم عمل جولات تفقدية لمزارع الماشية والدواب ومشروعات الإنتاج الحيواني بالمحافظة استعداد لدخولها في الحصر هذا العام.

بورسعيد الأولى في الإنتاج الحيواني

وأكد أن مزارع بورسعيد بها ثروة هائلة وسلالات من الإنتاج الحيواني تدخل المحافظة لأول مرة ما بين الحجازي والشامي للماعز، وتعطي أوزان وإنتاج كبير من اللحوم خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 3 شهور، ما يوفر في العلف ويقلل تكلفة إنتاج اللحوم على مستوى المحافظة.

وأوضح أن المحافظة مميزة جدا لأن بها أكبر تجمع وإنتاج حيواني ماشية والألبان في القابوطي الجديد، وهي منطقة واعدة بها مختلف الماشية سواء تسمين أو ألبان، مشيرا إلى أن بورسعيد تصنف زراعيا الأولى علي مستوي الجمهورية في الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية.

الاكتفاء من لحوم الأضاحي

وقال محمد الملاح مدير عام شركة بورسعيد التنمية الحيوانية إنه يتم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك بزيادة العجول البقرية من خلال مرحلتين، الأولى بتغذيتهم على المراعي الخضراء من البرسيم الحجازي، ثم المرحلة الثانية قبل العيد بشهر يتم إدخال العجول إلى مرحلة التسمين لتوفير مصروفات العلف، مؤكدا أن بورسعيد ستشهد الاكتفاء من لحوم الأضاحي هذا العام.

وأوضح عمار عمارة مدير عام الإنتاج الحيواني بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية أن المزرعة تتميز بانتاج حيوانى وألبان وتسمين كاملة، وسلالات الماعز والأغنام من أهم المجموعات جنوب بورسعيد حيث تم تطوير وإنتاج سلالات جديدة تعطي ألبان ولحوم عالية وتوفير في مراحل النمو في العلف.