«الغرفة التجارية»: افتتاح معرض أهلا رمضان في بورسعيد الاثنين المقبل

بدأت الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم، أعمال تجهيز معرض أهلًا رمضان، تمهيدًا لافتتاحه في 19 فبراير الجاري، ببازار بورسعيد الجديد، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

غرفة تجارة بورسعيد تتحمل تكاليف إقامة المعرض

وأشار محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أنّ الغرفة تحملت تكاليف إقامة معرض أهلًا رمضان بالكامل أسوة بالسنوات الماضية، مقابل عمل العارضين المشاركين بالمعرض، تخفيضات حقيقية على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين وأقل من مثيلتها بالأسواق خارج المعرض.

توفير السلع للمواطنين

وأكد أنّ تحمل الغرفة تكاليف إقامة المعرض من تجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة وغيرها من الخدمات، يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات ستتواجد داخل المعرض طوال فترة إقامته، لمتابعة الأسعار وجودتها وتوافرها.

ووجه رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على التعاون المثمر وتوفير كل الاحتياجات لإقامة المعرض بالشكل المطلوب، وبما يتناسب مع المظهر الحضاري للمحافظة، وكذلك موافقته على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الحضاري بشارع النصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان.