دعم منظومة النظافة بالقليوبية بمعدات جديدة بتكلفة 41 مليون جنيه

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم استلام 5 سيارات قلاب ماركة إسكانيا حمولة 20 طنًا، بتكلفة 32.7 مليون جنيه واستلام عدد 1 سيارة مكبس ماركة فورد حمولة 20 طن بتكلفة 5.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى استلام لودر زاحف ماركة كاتر بلر بتكلفة 3.2 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم توريده اليوم 41.4 مليون جنيه، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وتحسين مستوى البيئة، وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بمدن المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية أنه جرى تخصيص الخمس سيارات لمدن قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وحي غرب شبرا الخيمة وطوخ وتخصيص السيارة المكبس واللودر الزاحف لمدينة بنها.

أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص

ووجّه المحافظ بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع

خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري

وأضاف الهجان أن ذلك يأتي أيضًا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.