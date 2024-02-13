ماجدة الرومي ترد على منتقديها و«أحلام» تدافع عنها: خط أحمر

بين الانتقاد والدفاع، تصدرت الفنانة ماجدة الرومي منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها الأخيرة التي انتقدت فيها الوضع الحالي في لبنان خلال حفلها الأخير، وهو الأمر الذي عارضه عدد من اللبنانيين معبرين عن رفضهم لكلامها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينما أيدت فئة أخرى تصريحات «الرومي» التي وصفتها بالواقعية والحقيقة.

وتعرضت الفنانة ماجدة الرومي لانتقادات واسعة وهجوم كبير من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ردت عليه عبر موقع إكس.

ماجدة الرومي ترد على الهجوم عليها بمقطع فيديو: «الكلمة الأخيرة لربنا»

وأعادت ماجدة الرومي نشر مقطع من حديثها خلال الحفل عبر حسابها على منصة «X»، وهي تدعو جمهور الحفل السفر إلى لبنان قبل أن اقتطاع جزء الهجوم منه فقط، قائلة: «ناطرينكم في الصيفية.. بعده بلدنا حلو وبعده جنة وراح يبقى.. اتأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا.. لبنان عنده رب».

بعدو بلدنا حلو...

وبعدو جنة ، وراح يبقى

ومهما عملوا فينا، وأجرموا

اتأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا

لبنان عندو رب#ماجدة_الرومي في #ليالي_السعديات #أبوظبي #الإمارات #لبنان pic.twitter.com/qlabPu2ToN — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) February 12, 2024

أحلام توجه رسالة قاسية لمنتقدي ماجدة الرومي: «خط أحمر»

ودخلت الفنانة الإماراتية على خط الدفاع عن ماجدة الرومي، حيث انتقدت حالة الهجوم التي طالت الفنانة اللبنانية في تدوينة عبر حسابها على «X»، قائلة: «ماجدة الرومي خط أحمر»، ووجهت رسالة قاسية لمنتقديها قائلة: «ماجدة اللي نزلت الشوارع بعد الانفجار تنظف مع العمال.. ما حدا يزود على محبة السيدة ماجدة الرومي لبلدها لبنان».