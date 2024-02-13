ضبط 150 طن أعلاف مجهولة المصدر وتحرير 185 محضرا تموينيا بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملات تموينية مكثفة بنطاق مراكز قويسنا والباجور والسادات، أسفرت عن تحرير 185 محضرا تموينيا تضمنت 85 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و100 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ضبط 150 طن فول صويا بدون مستندات

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، محضر جنح مركز السادات بناحية قرية الخطاطبة ضد صاحب مصنع أعلاف لحوزته 150 طن فول صويا بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تحرر محضر جنح مركز قويسنا بناحية كفر أبو الحسن ضد صاحب محل تمويني لقيامه بتجميع نصف طن سكر تمويني مدعم و676 كجم مكرونة مدعمة و466 لتر زيت طعام تمويني، بغرض بيع تلك الكميات في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

ضبط 9 أطنان شاي

بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن سلع غذائية بناحية بي العرب بحوزته 800 كرتونة شاي بواقع 9 طن ونصف بدون مستندات مجهولة المصدر بمركز ومدينة الباجور، يأتي ذلك ضمن الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.