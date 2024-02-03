ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة في مركز شبين الكوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية وقوات الشرطة، للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية للتفتيش عليها.

ضبط 2 طن مكرونة تموينية

ونجحت الحملة في ضبط سائق سيارة على طريق المصلحة شبين الكوم لقيامه بتجميع سلع تموينية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقدرها 2.160 طن مكرونة تموينية مدعمة ومخصصة لصرفها بالبطاقات تموينية، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتحرر عن الواقعة محضر جنحة رقم 617 لسنه 2024.

ضبط زيت وسكر مدعم

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل بدال تمويني في قرية طنبدي دائرة مركز شرطه شبين الكوم، لوجود عجز وقيامه بالتصرف في كمية وقدرها 1.269 طن كيلو سكر تمويني، و1196 عبوة مكرونة مدعمة، و1311 زجاجة زيت مدعم، حيث قام ببيع تلك السلع التموينية المدعمة في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 251 لسنة 2024.