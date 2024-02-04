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ضبط 7 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في أبو كبير بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
12:33 م | الأحد 04 فبراير 2024
سلع غذائية

سلع غذائية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 7 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز أبو كبير.

حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية 

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية لمحافظة الشرقية، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجهت حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية بعد ورود معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن يدار بدون ترخيص بهدف التربح غير المشروع، وتم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالاشتراك مع قطاع تموين وسط الشرقية وإدارة تموين أبو كبير في تمام الساعة 2 صباحا.

ضبط 7 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر

وتمكنت الحملة من ضبط كمية من الزيت قدرها 4 أطنان و500 كيلو، و2 طن ملح وطن و200 كيلو مكرونة، جميعها سلع غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وعمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن.

 

 

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