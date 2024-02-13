ضبط 18 طن مكرونة قبل بيعها بشكل غير شرعي في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 18 طن مكرونة مجهولة المصدر محملة على سيارة بغرض تهريبها وبيعها بشكل غير شرعي بمركز الزقازيق.

وتفصيلا، شكلت مديرية تموين الشرقية حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على المخابز والأنشطة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات.

المرور على المخابز والأنشطة بالزقازيق

وتم تحرير محاضر ضد المخالفين على النحو التالي:-

· تحرير المحضر رقم 4598 لسنة 2024جنح مركز الزقازيق ضد / خ أ ح أ قائد سيارة نقل دقهلية وذلك لقيامه بتجميع كمية من المكرونة والشعرية قدرها 18 طنا و200 كيلوجرام محملة على السيارة بغرض تهريبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح حيث كانت السيارة متوجهة لبعض المخازن غير المرخصة والتي تم تتبعها منذ فترة، وعليه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسليمها إلى مطحن ناصر الآلي بالزقازيق وذلك لعدم وجود فواتير مع السائق تدل على مصدر المضبوطات وتم عمل المحضر اللازم وعرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

· تحرير المحضر رقم 4599 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد / أ ع م صاحب مخزن لقيامه بتجميع كميه من السكر بدون مستندات دالة على مصدره لإعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدى فروع شركة الجملة على سبيل الأمانة على ذمة المحضر المحرر.

· تحرير المحضر رقم 4600 سنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد/ أ ع م مسؤول مخبز بلدي نصف آلي لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي قدرها عشرون شيكارة قام بتجميعها من خلال إثبات مبيعات وهميه على ماكينة صرف الخبز بدون إنتاج فعلي تم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر الآلي علي ذمة المحضر المحرر.

· تحرير المحضر رقم 4601 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد/ ح م خ لإدارته وتشغيله مخبز بلدي نصف آلي بدون ترخيص من الجهات المختصة.