«التموين» تضبط 17 طن سمن وزيت في حملات بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة بمركز دمنهور، طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار الحملات على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السلع كافة وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

ضبط 17 طن سمن وزيت في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية، عن ضبط 17 طن سمن وزيت ودقيق بأحد المخازن، جرى تجميعها وحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على المضبوطات داخل أحد شركات الجملة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

وشهدت أمس، مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير عدة محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها.

وفي مدينة النوبارية، جرى تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر لعدد من المحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.